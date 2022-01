Expert: Största vulkanutbrottet sedan 1883

Förödelsen är massiv efter utbrottet i undervattensvulkanen Hunga, som ligger vid en obebodd ö drygt sex mil norr om önationen Tongas huvudstad Nukualofa.

– Det var ett oerhört rejält utbrott, hela ön har slitits isär, säger Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet.

Vulkanen var aktiv under 2014 och början av 2015, men sedan stilla under en lång period. Strax före jul skedde ett första utbrott som Björn Lund beskriver som ”rejält”, följt av ett mindre utbrott den 14 januari. Den 15 januari skedde det stora utbrottet, då vulkanen troligtvis spruckit upp så att en stor mängd havsvatten runnit in.

– När havsvattnet möter den heta lavan så får man den här typen av explosion. Lavan är kanske 1 200-1 300 grader varm så vattnet förångas omedelbart och det blir en väldig volymökning. Det är det som sliter sönder ön, säger Björn Lund.

Kraftigare än atombomb – hördes till Nya Zeeland

Utbrottet ledde till stora tsunamivågor och enligt Nasa var utbrottet hundratals gånger kraftigare än den amerikanska atombomb som släpptes över Hiroshima i Japan i slutet av andra världskriget.

– Ljudvågen hördes till Nya Zeeland, 2 000 kilometer bort. Den har också registrerats över hela jordklotet på något som kallas infraljudssensorer som mäter låga ljud. Vi människor kan inte höra dem men mina kollegor på Island har registrerat att ljudvågen gick tre varv runt jorden.

Största utbrottet sedan 1883

Det är än så länge svårt att veta hur stora skadorna är efter utbrottet. Hittills har tre personer bekräftats omkomna i Tonga och två personer i Peru har rapporterats drunknade sedan vågor som orsakats av utbrottet nådde dit.

Utbrottet är troligen det största i en undervattensvulkan sedan utbrottet i den indonesiska vulkanen Krakatau 1883, berättar Björn Lund. Det skedde på ett liknande sätt med havsvatten som rann in i vulkanen och orsakade en explosion.

– Där mätte man tsunamivågor över nästan hela jorden och själva explosionen hördes över väldigt stora områden.