Extremhetta drar in över Australien

November till mars är oftast den varmaste perioden i Australien där januari och februari brukar vara allra varmast och det kan ofta bli väldigt höga temperaturer.

Det medförde också att landet eldhärjades svårt från slutet av 2019 och några månader in på 2020. Uppemot 19 miljoner hektar brann upp, 33 människor omkom och tre miljarder djur dog i bränderna.

”Det är svårt att tänka sig någon annan händelse i världen i modern tid som har dödat så många djur”, skrev Världsnaturfonden i en rapport.

Kan bli 40 grader

När vi nu går in i sista helgen i november slår också den första extremhettan till mot landet. Det varnas om att det kan bli temperaturer på över 40 grader i Sydney och myndigheterna råder människor att hålla sig inomhus, rapporterar Reuters.

Under den tidiga våren kom det rikligt med regn, men under november har nederbörden varit väldigt låg och månaden ser ut att gå till historien som en av de varmaste novembermånaderna hittills, enligt Australiens vädermyndighet Bureau of Meteorology (Bom).

– November har varit ovanligt på många sätt. Det har bara kommit ungefär hälften av den normala nederbörden och det är mycket möjligt att november kommer att bli den hetaste november vi har uppmätt, säger Andrew Watkins, chef för klimatverksamheten på Bom.

Risk för gräsbränder

Eftersom regnet kom på våren så fick gräset möjlighet att växa till sig. Något som nu kan få stora konsekvenser med risk för gräsbränder.

– Gräset kanske är grönare, men det tar inte lång tid för det att torka ut när sommarhettan kommer, säger Richard Thornton, vd för Bushfire and Natural Hazard Cooperative Research Center.