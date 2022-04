Film uppges visa avrättning av rysk soldat

Flera döda kroppar i ryska uniformer ligger på en väg, fläckad av stora blodpölar. En av dem har fått händerna bundna bakom ryggen.

I vägrenen står ett ryskt stridsfordon. En samling soldater med blåa armbindlar och ukrainska uniformer visar triumferande upp sitt värv. En av männen filmar. Han stämmer upp i slagramsan ”leve Ukraina – leve hjältarna!”.

– Titta, han lever fortfarande. Han flämtar, säger en man som står vid en av kropparna på marken på ryska.

Den liggande mannen skjuts sedan med två skott i huvudet.

Satellitbilder visar blodfläckar

Filmen, som fått stor spridning, delades på Telegram på måndagen och kunde inledningsvis delvis verifieras av The New York Times. Enligt tidningen filmades händelsen vid byn Dmytrivka, i närheten av staden Butja där hundratals civila mördats under den ryska ockupationen.

Det är ännu oklart exakt när händelsen inträffade, men mycket tyder på att det var den 30 mars. Samma dag publicerade en ukrainsk nyhetssajt en film från platsen med samma man som filmade i klippet ovan med texten:

”Den georgiska legionen fortsätter att städa upp Kievregionen från ”befriarna”, vilket syftar på de frivilliga styrkor från Georgien som strider på Ukrainas sida.

BBC rapporterar samtidigt att satellitbilder från den 31 mars bland annat visar blodfläckar på platsen.

Kuleba: Kan vara isolerad händelse

Vid en presskonferens med Nato på torsdagen fick Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba en fråga om händelsen. Han påstod då att han varken sett eller hört talas om filmen, men garanterade att de ukrainska styrkorna följer krigets regler.

– Det kan finnas isolerade incidenter där reglerna brutits mot och de ska undersökas, sa Kuleba och tillade att han ville få det exakta datumet för händelsen bekräftat.

– Det finns saker som inte går att förstå. Ni förstår inte hur det känns att tala med en från Butja som berättar hur hon våldtogs fyra dagar i rad och sedan togs direkt in för psykiatrisk vård när hon kom till Kiev. Ni förstår inte hur det känns när ryska soldater våldtar barn, sa Kuleba.