Flygplan fast i Iran sedan december

Det var den 14 december i fjol. Över 180 passagerare satte sig på ett flyg från Dubai med Oslo som destination. Men så långt hann det aldrig komma.

– Vi fick indikationer på ett tekniskt fel på ett av våra plan, en Boeing 737 Max, vilket resulterade i att piloterna landade på närmast möjliga flygplats, Shiraz i Iran, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef på Norwegian Sverige till SVT Nyheter.

Passagerarna fick spendera natten i Shiraz för att sedan bli hämtade av ett annat plan som skulle slutföra resan. På sociala medie-plattformar som Telegram och Twitter spreds videor och bilder på händelsen för de som klev av planet, behövde inte följa Irans strikta klädlagar för kvinnor. Till en början.

– När vi klev av planet och var på flygplatsen behövde vi inte täcka oss, men när vi sedan skulle till hotellet fick vi vita, lakanliknande tygstycken med små rosa prickar på, för att täcka oss med, berättar Dawnn Karen, en av passagerarna som var på planet till SVT Nyheter.

Pappersarbete drar ut på tiden

Men nu två månader senare är det inte längre de oväntade bilderna som är i fokus, utan det är faktumet att planet än i dag står kvar.

– Det är nog inte vanligt att det tar så här lång tid men vi anser att det är pappersarbetet som är komplext i Iran som gjort att det dragit ut på tiden, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Planet var nyinköpt och tillverkat i USA, och många menar att det är de amerikanska sanktionerna som legat bakom att planet stått still så länge. Sanktionerna förbjuder bland annat teknik som består av mer än tio procent USA-tillverkade delar, säljs eller tas in i Iran, skriver bland annat New York Times och Dagens Næringsliv.

Reservdelar på väg

Men detta är något Norwegian menar inte stämmer. Tidigare har företagets hållning varit att inte kommentera huruvida det rör sig om sanktioner eller inte, till att nu meddela att det handlar om pappersarbete.

– Vi har inte upplevt några problem på grund av sanktioner och vi har inte stött på något motstånd från iranska myndigheterna. Reservdelar har nu flugits till Shiraz för att åtgärda felet, Charlotte Holmbergh Jacobsson.