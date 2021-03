Följ med i helikoptern som bevakar Europas port för droger

I infiltratörsoperationen ”Costa” dömdes förra veckan två män till långa fängelsestraff för omfattande narkotikasmuggling till Stockholm från södra Spanien. I dokumentären Den spanska knarkkusten får vi se att drogerna som tillslut hamnar i Sverige sällan tillverkas i Spanien, utan ofta anländer genom Gibraltarsundet till den spanska solkusten.

I det här området smugglas två av de vanligaste drogerna in: Kokain via fraktfartyg från Sydamerika och cannabisprodukter via motorbåt från Marocko.

Last med 4 000 kilo hasch

På endast tio minuter kan smugglarna ta sig över det 13 kilometer korta sundet, enligt den spanska polisen Guardia Civil. Motorbåtarna, utrustade med trippla motorer, kan frakta upp till 4 000 kilo hasch med ett gatuvärde på 5,5 miljoner pund.

– Den här sortens motorbåtar är nu olagliga i Spanien. För att inte få dem konfiskerade håller de sig på havet, säger en av helikopterpiloterna.

Se hela dokumentären Den spanska knarkkusten tisdag den 23 mars klockan 22.15 i SVT2, eller redan nu på SVT Play.