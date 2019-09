New York förbjuder smaksatta e-cigaretter

Flera dödsfall och hundratals fall av hälsobesvär som tros vara kopplade till rökning av e-cigaretter har förekommit under det senaste året i USA. President Donald Trump sa förra veckan att hans administration ska förbjuda e-cigaretter med smak i hela landet.

Tidigare har smaksatta e-cigaretter förbjudits i Michigan och San Francisco.

Forskare i USA har hittat skadliga halter av det cancerogena ämnet pulegon i e-cigarettvätskor med mintsmak. Fynden har presenterats i en artikel i JAMA, the Journal of the American Medical Association. Det rapporterar Reuters.

Får i sig 1 000 gånger så mycket av ämnet

Pulegon är en klar, färglös olja som kan utvinnas från bland annat kattmynta och pepparmynta. Pulegon har sedan förra året varit förbjudet som livsmedel i USA, och tobaksbolagen har redan sedan tidigare minimerat användningen av ämnet i vanliga mentolcigaretter på grund av ämnets potentiella giftighet.

Forskarna som har gjort undersökningen har hittat pulegon i sex olika vätskor för e-cigaretter. De skriver i sin studie att den som inhalerar pulegon genom en e-cigarett får i sig 1 000 gånger så mycket av ämnet som en person som röker en vanlig mentolcigarett.

Kan förbjudas i Sverige

E-cigaretter eller särskilda vätskor som används till e-cigaretter kan förbjudas i Sverige om det går att bevisa att de är tillräckligt hälsovådliga. Det går även att reglera vissa typer av produkter om de lockar till sig unga konsumenter. Därför har till exempel vanliga mentolcigaretter förbjudits i Sverige, något som kommer träda i kraft år 2020. I Finland är det redan förbjudet.

Det finns än så länge förhållandevis lite forskning kring hur farligt rökning av e-cigaretter är. Därför är de inte reglerade med samma tillståndskrav eller krav på varningar på förpackningarna som vanliga cigaretter i Sverige.