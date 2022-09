Här använde ryska styrkor polisstation som tortyrkammare

Det har kommit uppgifter om att tusentals civila ukrainare ska ha mördats under den ryska ockupationen. SVT:s team är på plats i staden Balaklija i regionen Charkiv, där de ryska styrkorna ska ha använt den lokala polisstationen och förhört människor under tortyrliknande former.

– Det här är en av de städer som Ryssland intog redan i början av mars och de människor vi möter här är väldigt tacksamma när de tar emot de ukrainska soldaterna. Men det är inte många människor som bor kvar här längre, säger reporter Elin Jönsson som är i staden tillsammans med fotograf Lars Lyrefelt.

Analytiker: Kriget kan pågå in i 2023

Trots de senaste dagarnas dramatiska händelseutveckling och framgångar för de ukrainska styrkorna tror militäranalytikern Jörgen Elfving, tidigare överstelöjtnant, att kriget kommer att pågå in i 2023. Ryssland håller bland annat på att fördela ut vinterutrustning till de frivilligförband som ska till Ukraina.

En annan faktor är hur mycket Ukraina är redo att offra.

– Den ukrainska sidan har hittills inte berättat något om sina förluster under motoffensiven, men enligt den ryska försvarsmakten har 4 000 ukrainska soldater dödats under offensiven.