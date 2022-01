Här tränar medborgargardet för nästa amerikanska revolution

Medborgargarden i USA har ofta väldigt olika politiska drivkrafter, men vad som enar många av dessa grupperingar är en stark misstro mot staten och kampen för en nästan obegränsad rätt att bära vapen.

Ett exempel är den högerextrema så kallade Boogaloo-rörelsen som via sociala medier har fått stor spridning. Rörelsens namn är en populärkulturell referens som anspelar på en kommande ny amerikansk revolution eller till och med ett nytt inbördeskrig.

I videon kan du se Boogaloo-rörelsens företrädare Mike Dunn vapenträna nya rekryter.

Flera grupper – olika politisk syn

Det finns även beväpnade medborgargarden på en helt annan sida av den politiska skalan, till exempel grupper som beväpnar sig för att stå upp för svartas rättigheter. En av de största av dessa är The Not Fucking Around Coalition (NFAC).

– Vi måste kunna försvara oss, för ingen annan kommer att göra det, säger John Fitzgerald Johnson, ledare för NFAC.

”För många vapen hos för många grupper”

Även om få eller inga av dessa grupper skulle kunna ha kraften att ge sig på den amerikanska militären så menar flera experter att förekomsten av beväpnade medborgargarden riskerar att urarta i stora våldsamheter. Särskilt vid tillfällen då grupper med olika politisk syn möts, till exempel vid offentliga politiska sammankomster.

– Det finns för många vapen vid dessa evenemang, hos för många grupper med motstridiga mål. Ett potentiellt gatukrig kan vara på väg, säger J.J. MacNab, en av USA:s ledande extremismforskare vid George Washington University.

Möt USA:s beväpnade medborgargarden i dokumentärserien Extremisternas USA, som finns att se i SVT Play.