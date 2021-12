Värmerekord i Alaska i december: ”Absurt”

Alaska i december präglas vanligen av bitande kyla och fluffig snö.

I år har det bitvis varit temperaturer över 15 grader celcius, regn, blötsnö – och värmerekord.

På söndagen uppmättes cirka 19,4 grader celsius på ögruppen Kodiak, skriver bland andra The New York Times. Det är den högsta temperaturen som någonsin noterats i december i Alaska, enligt Rick Thoman, forskare på Alaska Center for Climate Assessment and Policy.

I en intervju med Reuters kallar han det nya rekordet för ”absurt”. I åtminstone åtta dagar i december var det temperaturer över cirka 10 grader Celsius i staden Unalaska, enligt forskaren.

Is och strömavbrott

Snö har i vissa delar av Alaska följts av regnströmmar som lett till att samhällen täckts med is – med strömavbrott och avstängda vägar som följd. Det här har fått smeknamnet ”icemageddon”.

”Is är extremt svår att få bort när det väl har bundit sig till vägytan. Även om luften var varm under #icemageddon2021 så var det minusgrader på vägarna”, skriver Alaskas transportmyndighet på Twitter, och varnar för besvärligt väglag på sina håll framöver.

Varmare senaste decennierna

De senaste två decennierna har episoder av varmt och vått midvinterväder blivit vanligare i Alaska, jämfört med tidigare år, enligt Rick Thoman, som hänvisar till klimatförändringarna.

Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds universitet, säger till SVT Nyheter att enskilda händelser inte går att koppla direkt till klimatförändringarna. Däremot finns det forskning som visar en stark koppling mellan global uppvärmning och fler extrema väderhändelser.

– Det här (i Alaska) är en av flera händelser under 2021 som varit väldigt intensiva. Det har slagits många rekord, både i värme och nederbörd, på olika håll. Det förväntar vi oss att se allt oftare när klimatet fortsätter att förändras, säger Markku Rummukainen, och fortsätter:

– När man ser hur mycket vi påverkas, både som samhälle och i naturen, ökar det ytterligare känslan av att det är bråttom för att minska utsläppen.

SVT Nyheter har tidigare besökt Utqiagvik i Alaska, som kallas för klimatförändringarnas nollpunkt – eller ”ground zero”. Se mer här: