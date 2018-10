Högsta domstolen-domaren Brett Kavanaugh svors in under en ceremoni i Vita huset under måndagen, där USA:s president Donald Trump medverkade Foto: TT / AP / Susan Walsh

Kavanaugh svors in i Vita huset – Trump bad om ursäkt

Den nye domaren i USA:s högsta domstol, Brett Kavanaugh, och hans familj utsattes för ”ett fruktansvärt lidande”. Det sade Donald Trump under en ceremoni i Vita huset under måndagen när Brett Kavanaugh, ännu en gång, svors in.

– Å nationens vägnar vill jag be om ursäkt, sade Trump.