Kvinna giftes bort som barn – har avrättats i Iran

Myndigheterna i Iran förmodas ha skärpt användningen av dödsstraffet markant och avrättat dubbelt så många människor hittills i år i jämförelse med förra året. Människorättsgrupper i landet rapporterar samtidigt om att landet avrättar fler kvinnor än något annat land i världen, och majoriteten av dem tros ha befunnits skyldiga till att ha mördat sina män, skriver BBC.

Hängdes i fängelse

På onsdagen meddelade Iran Human Rights Group att en kvinna hängts i ett fängelse för att han dödat sin man. Enligt organisationen ska de ha gift sig tio år tidigare, när hon var 15 år gammal. Samma dag avrättades ytterligare två kvinnor som gjort sig skyldiga till samma brott.

Domstolen ska ha hävdat att motivet till mordet var ”familjetvister”. Enligt iranska aktivister handlar många av fallen om våld i hemmet – något som domstolar ofta blundar för.

Amnesty: Avskyvärd attack mot rätten till liv

Under veckan anklagade människorättsgruppen Amnesty International Iran för att ha inlett en ”hemsk” avrättningsrunda under de senaste månaderna. Enligt uppgifter ska 250 personer ha avrättats under det inledande halvåret av 2022, skriver BBC. Det uppges vara mer än dubbelt så många i jämförelse med samma period 2021.

– Statsmaskineriet utför mord i stor skala över hela landet i en avskyvärd attack mot rätten till liv”, säger Diana Eltahaway till BBC, biträdande regionchef på Amnesty International.

Enligt Amnesty har några av de dömda dödats i massavrättningar. Tolv personer ska ha avrättats i ett fängelse den 15 juni och lika många i ett annat fängelse en dryg vecka tidigare.

Finns inga exakta siffror

Enligt den statistik som finns ska etniska minoriteter vara överrepresenterade, rapporterar BBC. Det finns dock inte några exakta siffror på antalet avrättningar i landet, eftersom myndigheterna inte offentliggör alla fall där dödsstraffet har verkställts.