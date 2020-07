Människor protesterar mot den senaste tidens skjutningar i New York. Mellan den 29 juni och den 5 juli inträffade 74 skjutningar i staden. 101 personer träffades av skotten. Foto: David Dee Delgado/AP/TT

Larmet från USA: Kraftig ökning av skjutningar under krisen

Antalet skjutningar och våldsbrott ökar kraftigt i flera av USA:s större städer, trots den pågående pandemin. Förra månaden inträffade över 200 skjutningar i New York – den blodigaste junimånaden i staden på 24 år.

– Det här är något vi måste ta krafttag mot, säger stadens borgmästare Bill de Blasio, enligt The New York Times.

Mer än 130 000 personer har avlidit med covid-19 i USA. Samtidigt slår nu flera av landets större städer larm efter att ha drabbats av en brottsvåg i coronakrisens spår. Tio personer sköts till döds och 54 skadades i skjutningar i New York under den gångna helgen. Bland dem en 29-årig pappa som sköts till döds framför ögonen på sin 6-åriga dotter, rapporterar New York Times. 24 år gammalt rekord Fram till i söndags hade 585 skjutningar inträffat i staden, en ökning med 53 procent jämfört med samma period förra året, enligt AP. I juni inträffade 205 skottlossningar i New York – vilket var den blodigaste junimånaden i staden sedan 1996, enligt New York Times. Liknande larm om ett ökat antal skjutningar och våldsbrott rapporteras från flera större städer. I Philadelphia har antalet mord ökat med 20 procent under det senaste året och i Chicago ses liknande mordsiffror som under rekordåret 2016. Då mördades 778 personer i staden, jämfört med 336 fram till den 2 juli i år. Orsaken bakom brottsvågen kopplas till bland annat ökad arbetslöshet till följd av pandemin, nedstängningen av samhället och en stigande ilska mot polisbrutalitet, säger experter till AP. ”En perfekt storm” – Jag tror att det här är en perfekt storm av oro, säger Atlantas borgmästare Keisha Lance Bottoms, efter att fem personer, bland dem en 8-årig flicka, skjutits ihjäl i staden under den gångna helgen. Även New Yorks borgmästare Bill de Blasio säger att pandemins inverkan är betydande. – Domstolssystemet fungerar inte, ekonomin fungerar inte och människor har suttit fast hemma i flera månader. Det är så många problem som ligger till grund för den här utmaningen. Samtidigt menar polistjänstemän i New York och andra städer att straffrättsliga reformer som genomförts under de senaste åren kan ligga bakom brottsvågen. Man pekar även på bristande moral inom poliskåren i spåren av de omfattande protesterna mot poliser i USA. Dela på Facebook Dela på Twitter

