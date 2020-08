Martin Luther Kings sondotter: “Vi är generationen som sätter stopp för rasismen”

På dagen 57 år sedan Martin Luther King höll sitt historiska tal “Jag har en dröm” talade hans sondotter framför flera tusen demonstranter i Washington. Demonstrationen har fått namnet ”Get your knee off our necks” (ta bort er knän från våra nackar), vilket syftar på hur George Floyd kvävdes till döds under ett polisingripande tidigare i år.

– Mindre än ett år innan min farfar blev mördad förutsåg han just det här ögonblicket. Vi har kommit till en ny fas i kampen för rättvisa. Säger Yolanda Renee King i sändningen från Washington.

Se talet i klippet ovan.