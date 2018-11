Massiva tros-protester rasar på irländska gator

I flera dagar har människor demonstrerat på gatorna i bland annat Dublin och Cork för att visa sitt missnöje med rättegången. Många viftande med trosor och plakat med bild på plagget och texten ”Thongs can´t talk – this is not consent” (Stringtrosor kan inte tala – det här är inte samtycke).

Trosor på trappan

En stor mängd trosor har också slängts utanför entrén till domstolsbyggnaden i Cork, allt för att manifestera stöd för den 17-åriga flicka som enligt rätten inte blev våldtagen av en 27-årig man eftersom hon hade på sig stringtrosor med spets.

Ett upprörande exempel på hur offret skuldbeläggs, menar demonstranterna.

En av dem som reagerat är parlamentsledamoten Ruth Coppinger, som enligt Irish Times drog fram ett par stringtrosor ur fickan under en debatt i Dáil, det irländska parlamentet.

– Det kanske verkar pinsamt att visa upp ett par stringtrosor här. Men hur tror ni ett våldtäktsoffer känner sig när hennes underkläder visas upp i rätten? sade hon.

Enhälligt frikänd

Coppinger citerade den misstänktes försvarsadvokat, som under rättegången uppgett att 17-åringen kan ha varit ”öppen för att träffa någon och vara med någon”, eftersom hon hade på sig stringtrosor med spets.

– Advokaten sade uttryckligen åt juryn att 'titta på hur hon var klädd', sade Coppinger.

Juryn, som bestod av åtta män och fyra kvinnor friade enhälligt den åtalade mannen.

Domen har också gett upphov till en kampanj på sociala medier under hashtaggen #ThisIsNotConsent – ”detta är inte samtycke”.