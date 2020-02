Militära framgångar för Assads styrkor

Den senaste triumfen för Syriens president Bashar al-Assad kom tidigare i veckan när regimlojala styrkor tog kontroll över hela motorvägen M5, som förbinder landets två största städer Damaskus och Aleppo. Det är första gången sedan 2012 som regeringen kontrollerar hela sträckan.

Regeringssidan har också intagit flera medelstora städer, bland andra Maarrat al-Numan och Saraqib. Rysslands militära insatser har spelat en avgörande roll för framgångarna, liksom tidigare under inbördeskriget.

Folk trängs med allsköns ägodelar på lastbilsflaken under flykten undan striderna. Detta foto togs i lördags i staden Jindayris nära gränsen till Turkiet. Foto: Rami al Sayed /TT-AFP

Sedan striderna trappades upp i december har omkring 800 000 personer flytt i riktning mot Turkiet, enligt FN:s regionala talesperson David Swanson. Gränsen är dock stängd och risken för en humanitär katastrof beskrivs som överhängande.

Förluster för Turkiet

Turkiet, som stöttar rebellsidan, har förstärkt sin militära närvaro i Idlibprovinsen. För första gången har turkiska och syriska regeringsstyrkor mötts i direkta strider. Både Turkiet och Ryssland vill dock undvika en direkt konfrontation. En turkisk delegation ska resa till Moskva på måndag för att diskutera situationen i området, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Uppemot fyra miljoner människor lever i det rebellkontrollerade området, många av dem flyktingar från andra delar av Syrien. Rebeller som sett striden förlorad på andra håll har givits fri lejd och körts med gröna bussar till Idlibprovinsen tillsammans med familjer och sympatisörer. Området domineras nu av den jihadistiska rebellgruppen HTS, lierad med terrorgruppen al-Qaida.

Tankesmedja: Svårare att ta resten

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) skriver i en analys att det är Ryssland som kontrollerar förloppet och att det är möjligt att landet nu väljer att göra halt och återgå till diplomatiska medel nu när motorvägen M5 är säkrad.

En man kör genom den övergivna staden Kafranbel, bara några kilometer från fronten i den södra delen av Idlibprovinsen. Foto: Omar Haj Kadour /TT-AFP

En fortsatt offensiv västerut lär inte gå lika snabbt, enligt ISW. Terrängen är bergigare och lättare att försvara, och rebellstyrkorna har byggt tunnlar och andra försvarsanläggningar som förberedelse för en attack. Utsikterna för strid i bebyggelse inne i provinshuvudstaden Idlib lockar heller inte.



En karta på ISW:s webbplats visar hur fronten förflyttades från 6 maj 2019 till 7 februari i år. Sedan dess har även den nordligaste delen av M5 fallit under regeringens kontroll.