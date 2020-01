Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Carlos Ghosn: ”Jag skulle aldrig blivit arresterad från första början” Foto: Reuters

Miljardären Ghosn: Jag är här för att rentvå mitt namn

Den brottsmisstänkte före detta Nissan-vd:n Carlos Ghosn, som flydde Japan under spektakulära former strax innan nyår, höll presskonferens från Beirut under onsdagen.

– Jag är här för att rentvå mitt namn. Dessa anklagelser är osanna och jag skulle aldrig ha blivit gripen till att börja med, sa han.

Carlos Ghosn greps i Japan i november 2018 och anklagas mot sitt nekande för att bland annat inte ha redovisat inkomster på sammanlagt motsvarande 750 miljoner kronor de senaste tio åren. – Anklagelserna mot mig är helt grundlösa. Min otänkbara prövning är resultatet av en handfull skrupulösa hämndlystna individer, sa han på presskonferensen. ”Förhördes i upp till åtta timmar” Carlos Ghosn säger att en av anledningarna till hans gripande är att åklagaren har läckt falska uppgifter till medier. Han menar också att han har behandlats illa av det japanska rättsystemet. - Jag förhördes i upp till åtta timmar dagligen utan att ha några advokater närvarande. Det blir värre för dig om du inte bara erkänner, sa förhörsledaren till mig upprepade gånger. Varför har de tillbringat 14 månader med att försöka bryta ner mig, hindra kontakt med min fru?, sa han. Oklart hur han tog sig ur Japan Carlos Ghosn flydde från Japan under spektakulära former den 30 december förra året. Enligt rykten ska han ha smugglats ut i en basfiollåda. Hans fru Carole Ghosn, som också befinner sig i Beirut, har kallat ryktena för fiktion. I tisdags utfärdade Japan även en arresteringsorder för henne. Carlos Ghosn ville under presskonferensen inte gå in på hur han flydde. – Jag är inte här för att prata om hur jag lämnade Japan. Jag är här för att prata om varför. Jag är här för att rikta ljus på ett system som kränker de mest basala mänskliga rättigheter. Jag är här för att rentvå mitt namn. Dessa anklagelser är osanna och jag skulle aldrig ha blivit gripen till att börja med. Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Den rättsliga cirkusen kring Carlos Ghosn och dennes flykt har varit en av årets stora nyhetshändelser i Japan. På bilden till vänster syns Carlos Ghosn lämna rätten förklädd till byggnadsarbetare för att på så sätt lura journalisterna. Foto: Jiji Press och Takehito Kobayashi/Yomiuri Shimbun/AP Dela Dela

