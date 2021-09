Minst 18 döda i ovädret Ida på USA:s östkust

Orkanen Ida slår hårt mot USA – flera städer under vatten Foto: AP/Reuters

De kraftiga ovädren i New Jersey och New York har kostat minst 18 människor livet rapporterar nyhetsbyrån AP. Fyra människor ska ha hittats döda i källaren av ett lägenhetshus i delstaten New Jersey. Ovädret Ida har fört med sig stora regnmassor som orsakat översvämningar.