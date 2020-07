Smitta bland Bollywood-stjärnor kastar nytt ljus över spridningen

I lördags berättade Bollywood-stjärnan Amitabh Bachchan för sina 43 miljoner följare på Twitter att han hade konstaterats smittad av coronaviruset.

77-åringen är en av Indiens mest kända ansikten och har förekommit i fler än 200 filmer, otaliga reklamfilmer och gjorde nyligen en informationsfilm om covid-19, enligt BBC.

På söndagen bekräftades även hans son Abhishek Bachchan, 44, och svärdotter Aishwarya Rai Bachchan, 46, samt parets åttaåriga dotter smittade viruset. Abhishek och Aishwarya, som vann Miss World-tävlingen 1994, är båda framstående skådespelare.

”En idol för miljoner”

De båda männen i familjen uppges ha milda symptom, men ska stanna på sjukhus ”tills läkarna bestämmer något annat”, skriver Abhishek på Twitter. Hans fru och dotter har satt sig själva i hemmakarantän.

– Kära Amitabh, jag och hela nationen önskar dig en snabb återhämtning, säger Indiens hälsominister Harsh Vardhan enligt BBC.

– Du är en idol för miljoner i detta land, en ikonisk superstjärna.

Beskedet att skådespelarfamiljen smittats av viruset kastat nytt ljus över smittspridningen i landet, rapporterar New York Times.

Indien är med 878 254 smittade det tredje värst drabbade landet i världen sett till konstaterade coronafall. Under måndagen rapporterades över 28 000 nya fall, vilket är den högsta dygnssiffran hittills, enligt AP.

Lägre dödlighet

I flera städer har myndigheterna återinfört åtgärder mot viruset sedan smittspridningen börjat öka efter att samhällena börjat öppna.

Hittills har 23 174 människor med konstaterad covid-19 dött i Indien, en ökning med 500 personer det senaste dygnet.

Dödligheten i viruset är däremot betydligt lägre i Indien (16 per 1 miljon invånare) än i hårt drabbade USA (416 per 1 miljon invånare) och Brasilien (339 per 1 miljon invånare) – något något premiärminister Narendra Modi lyft fram i flera tv-sända tal.

Förklaringen till de låga dödstalen kan enligt experter bland annat bero på att Indien gör långt färre tester per capita än många andra länder, skriver New York Times.