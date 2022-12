Oroligt när Perus blixttillsatta regering svors in

Perus nytillträdde president Dina Boluartes regering svors in på lördagen efter de senaste dagarnas tumultartade utveckling i landet, rapporterar TT.

Dina Boluartes svor in sin nya regering bara tre dagar efter att hon valts in som landets första kvinnliga statschef. Hennes 17 ministrar fick uttala ett anti-korruptionslöfte när de svors in, rapporterar AP.

Presidenten greps

Tidigare president Pedro Castillo avsattes och greps i onsdags sedan han själv försökt upplösa parlamentet och införa undantagslagar. Anledningen var en omröstning i parlamentet på onsdagen om Castillo skulle avsättas. Vicepresident Boluarte upphöjdes till president, medan Castillo fängslades i huvudstaden Lima.

Kräver nyval

Samtidigt rasade protester runt om i landet på lördagen, med demonstranter som kräver nyval efter det att den tidigare presidenten Pedro Castillo avsatts.

I den andinska staden Andahuaylas drabbade tusentals av hans anhängare samman med polis. Tv-bilder visar hur en polis tagits som gisslan och bundits fast vid en stolpe, skriver AFP.

Räknar med tre år

Boluarte, som blivit Perus första kvinnliga president, har sagt att hon räknar med att sitta vid makten de återstående dryga tre åren av mandatperioden.