Rederi skyller Suezstoppet på Egypten

Lastfartyget Ever Given i mars, då det satt på tvären i Suezkanalen i Egypten. Arkivbild. Foto: TT

Den egyptiska kanalmyndigheten gjorde fel när det enorma containerfartyget Ever Given, som orsakade det stora stoppet i Suezkanalen, tilläts köra in i kanalen trots dåligt väder, anser fraktfartygets ägare.