Egypten vägrar släppa fartyget efter stoppet

Det tog nästan en vecka, men till slut kom det det gigantiska fartyget Ever Given loss från Suezkanalen efter att ha suttit fast på tvären och påverkat stora delar av världshandeln.

Nu kräver egyptiska myndigheter kompensation för stoppet.

Enligt The Wall Street Journal kommer man inte släppa Ever Given förrän containerfartygets ägare går med på att betala en miljard dollar i kompensation.

– Fartyget kommer att stanna här tills utredningen är avslutad och ersättningen betalad, sa chefen för kanalmyndigheten, SCA, Osama Rabie, i egyptisk tv i torsdags.

Myndigheten: Ska täcka för transitavgifter

Kompensationen ska enligt Rabie täcka de kostnader det krävdes för att få loss fartyget, men även förlusten av transitavgifter landet gick miste om under stoppet som orsakade en kö på fler än 450 fartyg.

Hur kanalmyndigheten kom fram till beloppet är inte framlagt. Enligt brittiska analysföretaget Refinitiv kostade stoppet den egyptiska staten 95 miljoner dollar, pengar som till stor del skulle komma tillbaka in så fort kanaltrafiken återupptogs.

Ever Givens blockad i Suezkanalen väckte stor uppmärksamhet världen över. Totalt grävdes 27 000 kubikmeter sand bort under arbetet med att få loss det 400 meter långa fartyget.

Omkring 50 tungt lastade skepp passerar Suezkanalen varje dag. 30 procent av världens containerlast och 10 procent av all olja fraktas via den smala farleden som sammanbinder Röda havet med Medelhavet.