Regnovädret fortsätter slå hårt mot södra Spanien

De senaste dagarnas skyfall har slagit hårt mot de sydöstra delarna av Spanien. Regnovädret har lett till stora översvämningar i regionen Valencia, Murcia och östra Andalusien där bilar dragits med i de kraftiga regnfloderna. Minst fyra personer har dött och över 1 500 personer har evakuerats de senaste två dagarna, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Under torsdagen dog två personer i en kommun i Valencia när deras bil drogs med i översvämningana. På fredagen rapporteras ytterligare två dödsfall – en man i Almeria avled efter att han råkat köra in en översvämmad tunnel, enligt den spanska tidningen El País. En annan person hittades avliden i en by i Granada.

Ministern: ”Måste vara försiktiga”

Med anledning av det extrema ovädret stängdes flygplatsen i Murcia under fredagen, samt över 70 vägar. Samtliga tågavgångar i regionen Murcia ställdes även in, enligt inrikesministern Fernando Grande Marlaska, rapporterar Reuters.

”Prognoserna pekar inte åt en försämring av situationen, men vi måste vara försiktiga”, sa han till presskåren under fredagen.

Flygplatsen i turisttäta Alicante stängdes under några timmar, vilket ledde till att flera avgångar ställdes in eller försenasdes.

Regnet ser nu ut att lätta i de drabbade områdena men det finns fortfarande risk för översvämmande floder, skriver Reuters med hänvisning till lokala myndigheter. Det berör bland annat Segurafloden – som redan har svämmat över i staden Orihuela i Alicante.