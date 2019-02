Guide: Så väl stämmer Gula västarna påståenden om Frankrikes ekonomi

”Macron är de rikas president – de får skattelättnader och det är vi andra som betalar”

”Macron, de rikas jultomte, folkets fiende.” Slagorden kommer i många varianter. Foto: Michel Euler/AP/TT

Tar du dig till en av alla ockuperade rondeller runt om i Frankrike är detta ett av påstående du garanterat kommer att få höra från Gula västarna där. Denna bild av Emmanuel Macron har hängt med ända sedan han var ekonomiminister i François Hollandes tidigare regering.

En av Macrons första och mest uppmärksammade reformer som president var att ta bort förmögenhetsskatten i Frankrike – något som symboliskt stack i ögonen på många som tjänar mindre. Då reformen är relativt ny (genomförd i början av 2018) är det svårt att ange några långsiktiga konsekvenser men det går att reda ut några frågetecken om varför reformen genomfördes.

Ersattes av en fastighetsskatt

Förmögenhetsskatten försvann nämligen inte helt. Den omvandlades i stället till en fastighetsskatt, i syfte att få Frankrikes mest förmögna att återinvestera i landets ekonomi snarare än att låsa pengarna i fastigheter eller flytta sina tillgångar utomlands. I Sverige lyftes förmögenhetsskatten av regeringen Reinfeldt 2007 med liknande motivering. Debatten om dess effekter har fortsatt även här.

Under 2017 drog den franska förmögenhetsskatten in cirka 4 miljarder euro till statskassan. Den nya fastighetsskatten drog 2018 å sin sida in 1,2 miljarder euro. Staten har alltså gått back med cirka 3 miljarder euro på reformen, enligt Le Mondes granskning, utan en självklar ny inkomstkälla som motsvarar förlusten. 3 miljarder ska dock sättas i perspektiv till den totala statsbudgeten på över 1 300 miljarder euro (2018).

De rikaste betalar 70 procent av inkomstskatten

Apropå hur mycket ”de rika” bidrar med till statskassan, kan det också konstateras att Frankrike liksom Sverige har ett ekonomiskt utjämningssystem för att fördela pengar över inkomstklyftorna. Enligt den franska statistikbyrån Insees senaste årsrapport mer än halverades inkomstskillnaderna mellan Frankrikes 20 procent rikaste och 20 procent fattigaste efter att skatter och bidrag tagits i åtanke, sett över hela 2017. De rikastes årsinkomst var 8,4 gånger högre än de fattigaste före utjämning och 3,9 gånger så hög efter utjämningen.

Inkomstskatt står för en tredjedel av denna utjämning och den tiondel av alla fransmän som tjänar allra mest står för omkring 70 procent av den insamlade inkomstskatten.