Stephens Hawkings mest kända citat

Om människan:

”Vi är bara ett högt utvecklat släkte av apor på en mindre planet i en medelmåttig stjärna. Men vi kan förstå universum. Det gör oss väldigt speciella.”

Der Spiegel (1988)

”En av de basala reglerna i universum är att inget är perfekt. Perfektion existerar helt enkelt inte… Utan brister skulle varken du eller jag existera.”

Dokumentären Into the universe with Stephen Hawking 2010

Om intelligens:

”Människor som skryter om sitt IQ är nollor.”

New York Times 2004

Om Gud:

”Jag tror att den enklaste förklaringen är att det inte finns någon Gud. Ingen har skapat universum och ingen regisserar vårt öde. Det här leder mig till en djup insikt. Det finns förmodligen inte någon himmel och inte heller liv efter döden. Vi har bara det här livet att uppskatta den storslagna utformningen på universum och jag är extremt tacksam för det.”

Discovery Channel, 2011

Om humor:

”Livet hade varit tragiskt om det inte vore roligt.”

New York Times 2004

Om kvinnor:

”De är ett fullständigt mysterium.”

New Scientist, 2012

Om döden:

”Jag har levt med tanken om en tidig död de senaste 49 åren. Jag är inte rädd för döden, men jag har inte bråttom att dö. Jag har så mycket jag vill göra.”

The Guardian 2011

”Jag ser på hjärnan som en dator som kommer att sluta att fungera när dess komponenter brister. Det finns ingen himmel eller livet efter döden för trasiga datorer – det är en saga för människor som är rädda för mörkret.”

The Guardian 2011

Om liv på andra planeter

”Att möta en avancerad civilisation kan bli som när Amerikas ursprungsbefolkning först stötte på Christofer Columbus. Det slutade ju inte så bra för ursprungsbefolkningen.”

Dokumentären Stephen Hawking's Favourite Places

Råden han gett sina barn

”Ett, kom ihåg att titta upp mot stjärnorna och inte ner på dina fötter. Två, ge aldrig upp ditt arbete. Arbete ger dig mening och syfte och livet är tomt utan det. Tre, om du har tur nog att finna kärlek, kom ihåg att det finns där och släng aldrig i väg det.”

ABC News 2010