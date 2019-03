Svenske IS-rekryteraren Michael Skråmo gripen i Syrien

Michael Skråmo är den kanske mest profilerade IS-rekryteraren som rest från Sverige. Han lockade andra att resa till Syrien, först genom sitt missionerande i Göteborg och senare från IS i Syrien.

Från Syrien bedrev han propaganda och uppmanade också till terrorattentat i Sverige.

Många har lämnat över sig själva

Hans fru dog kring årsskiftet i samband med en granatattack. Han har även sju barn, det är oklart vad som hänt med dem.

Han greps i området kring Baghouz i nordvästra Syrien, IS sista fungerande fäste som nu är i upplösning.

Uppgifterna om hur många IS-terrorister som finns kvar i området varierar, från några hundra till tusentals.

Hundratals ger upp

Under den gånga veckan har hundratals IS-terrorister med familjer gett upp och överlämnat sig till SDF. Deras öde är okänt, men rapporter talar om att de förts till olika läger och fängelser som kontrolleras av koalitionen SDF.

Ett antal IS-familjer har tagit sig ut ur området med hjälp av människosmugglare.

Ska vara vid liv

Enligt uppgifter till SVT Nyheter greps Michael Skråmo på måndagen och han ska vara vid liv.

Inför slutstriden om Baghouz har IS haft gott om tid att gräva ett avancerat system av tunnlar i området. Och det är där jakten på de sista terroristerna just nu pågår och har pågått under de senaste dagarna.