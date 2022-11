Temperaturerna i Europa ökar två gånger mer än globala genomsnittet

Rapporten från WMO som nu släpps är framtagen tillsammans med EU:s Copernicus Climate Change Service, som är en del av EU:s rymdprogram och tillhandahåller klimatdata och klimatinformation. Det är den första gemensamma rapport om klimattillståndet i Europa, och fokuserar på år 2021.

Slutsatserna är att temperaturerna i Europa har ökat med mer än dubbelt så mycket som det globala genomsnittet under de senaste tre decennierna – mest av alla världens kontinenter. Temperaturerna över Europa har ökat avsevärt under perioden 1991-2021, med en genomsnittlig ökning på cirka en halv grad per decennium, konstaterar man i rapporten.

Märkbara effekter

Som ett resultat av detta har alpina glaciärer, de som förekommer i höga berg, minskat med 30 meter i istjocklek från 1997 till 2021. Däribland Grönlandsisen, som enligt en annan, brittisk rapport från i fjol närmar sig en tröskel efter vilken självförstörande effekter som är oåterkalliga inträder. I takt med att den smälter bidrar den till att havsnivåhöjningen accelererar.

– Europa ger oss en levande bild av en allt varmare värld och påminner oss om att inte ens väl förberedda samhällen är säkra från effekterna av extrema väderhändelser, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i en kommentar till rapporten, och syftar på värmeböljorna och torkan under 2021.

I takt med att den globala uppvärmningen fortsätter kommer ökad värme, skogsbränder, översvämningar och andra effekter av klimatförändringarna att påverka samhället, ekonomierna och ekosystemen, slår WMO fast.

Men det är inte bara dåliga nyheter. Rapporten konstaterar också att ett antal europeiska länder har varit mycket framgångsrika när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.