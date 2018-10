Storbritanniens premiärminister skriver i The Sun att de sista stegen i förhandlingarna om en brexit kommer att bli de svåraste, men att ett avtal till 95 procent är klart. Foto: TT / AP / Matt Dunham

Theresa May: Avtal om brexit är klart – till 95 procent

Ett avtal om brittiskt utträde ur EU är till 95 procent klart, enligt Storbritanniens premiärminister Theresa May. Hon väntas framföra detta inför parlamentet under måndagen, rapporterar Reuters. Men än är den svårlösta frågan om Nordirland/Irland-gränsen inte löst.

– De allra sista delarna av förhandlingarna kommer att bli de svåraste av alla, skriver May i The Sun.