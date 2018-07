Donald och Melania Trump tillsammans med Theresa och Philip May inför middagen på Blenheim Palace under torsdagskvällen. Ungefär samtidigt publicerades intervjun i The Sun. Foto: Geoff Pugh/TT

Trump till brittisk tabloid: Mays brexit-plan kan döda USA-avtal

Medan Donald Trump åt middag med Theresa May på torsdagskvällen kom nästa överraskning under presidentens Europa-resa. Den brittiska tabloiden The Sun publicerade en exklusiv intervju med Trump där han sågar planerna på en mjuk brexit – och hyllar Boris Johnson.

– Om överenskommelsen blir på det viset, kommer vi att ha att göra med EU i stället för med Storbritannien, så det kommer troligen att döda avtalet, säger han till tidningen.