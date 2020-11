Trumpkampanjen drar tillbaka delar av stämning i Pennsylvania

Under söndagen har en reviderad version av stämningen lämnats in. I den har delarna som rör anklagelser om att Trumpkampanjens valobservatörer inte fått övervaka när rösterna räknades tagits bort, Washington Post.

Påstår att Trump missgynnades

Donald Trump och hans advokat Rudolph W. Giuliani har tidigare sagt att över 600 000 röster i Philadelphia och Pittsburgh bör ogiltigförklaras på grund av just detta.

Fokus i den reviderade stämningen ligger istället på anklagelser om att det republikanska partiet ska ha missgynnats då väljare i delar av delstaten tillåtits göra korrigeringar i sina valsedlar, skriver Washington Post.

”Teater – inte riktiga stämningar”

En advokat som arbetar med det specifika fallet för det demokratiska partiets räkning säger att det endast rör sig om en handfull röster, som inte kan ha haft någon påverkan på valresultatet i delstaten. En av Bidens juridiska rådgivare har avfärdat rättstvisten som ”teater, inte riktiga stämningar”.

Avdelningen för cybersäkerhet inom departement of Homeland security, som arbetar med inrikessäkerhet, skriver att ”det inte finns några bevis för att röstsystemet raderat eller förlorat röster, ändrat röster eller var på något sätt varit under påverkan”.

Bland annat har National Association of Secretaries of State, NASS, som överser hur val och röstningsförfaranden går till i delstaterna skrivit under uttalandet. I NASS kan samtliga delstaters statssekreterare vara medlemmar.

”Förändrade valutgången”

På söndagen twittrade Donald Trump att flera av rättsfallen som tidigare lämnats in inte kommer från hans kampanj.

”Våra största fall som visar hur valet 2020 strider mot konstitutionen och de skandalösa saker som gjordes för att förändra utgången kommer snart att lämnas in”, skriver Trump.

Delstaten Pennsylvania väntas lämna sitt slutgilltliga valresultat 23 november.