Trumps löfte till offrens anhöriga: ”Kommer fokusera på bakgrundskontroller”

Träffen med Trump var tänkt som en träff för att ”lyssna in” protesterna och de anhörigas önskemål, men när mötet väl ägde rum i Vita huset på onsdagen så lovade presidenten att ändring ska ske vad gäller vapenkontroll i USA.

– Vi kommer att fokusera på bakgrundskontroller, vi kommer att göra väldigt kraftfulla bakgrundskontroller, och vi kommer att fokusera på mental hälsa, sa presidenten, och tillade:

– Vi kommer att göra mycket annat också.

En bit in i mötet kom Donald Trump in på diskussionen om huruvida lärare i USA ska ha rätt att vara beväpnade på sina arbetsplatser. Enligt presidenten skulle en lärare kunna bära ett dolt vapen, och även få genomgåspecialträning. Detta skulle då innebära att man kunde få bort de vapenfria zoner som just nu finns runt många av USA:s skolor.

Att vissa lärare skulle kunna utbildas i att använda skjutvapen som en åtgärd för att avskräcka framtida skolskyttar, ser således Trump som en tänkbar åtgärd efter händelsen i Florida.

– Det skulle självklart bara vara personer som är väldigt skickliga på att hantera ett vapen, sade Trump.

– Om du hade haft en lärare som kunnat hantera ett skjutvapen, då hade attacken kunnat avslutas mycket snabbt.

”Beväpna med kunskap istället”

På plats under mötet i Vita huset fanns även anhöriga till offer vid tidigare skolskjutningar i USA. Och det var i diskussionen om skjutvapen i lärares händer som Trump fick mothugg från en mamma till ett av de barn som dödades i massakern i Sandy Hook 2012.

– Istället för att beväpna dem (lärarna) med skjutvapen borde vi beväpna dem med kunskapen om hur man förhindrar dessa handlingar att ske från första början, sade mamman Nicole.

Efter dådet i Florida har elever på skolan lett protester mot amerikanska vapenlagar och krävt förändring. Runt om i USA har ungdomar protesterat och anordnat marscher de senaste dagarna.

I Florida är pressen stor även på republikanerna, som traditionellt har starkare band till vapenlobbyn NRA. Enligt tidningen The New York Times höjs också röster inom partiet, som har majoriteten i Florida, för att någon form av lagskärpning måste till.

Det har nu gått en vecka sedan den 19-årige Nikolas Cruz öppnade eld på gymnasieskolan. Han hade tidigare varit elev vid skolan. Cruz dödade 17 personer och skadade många.