Turkiet fördömer Erdogan-docka i Prideparaden

Under Prideparaden i Stockholm under lördagen var det grupperna Rojavakommittéerna och Queers against fascism som gick i paraden med en docka av president Erdogan, enligt Rojavakommittéernas sociala medier.

Grupperna höll även i PKK flaggor under Prideparaden.

”Fördömer å det starkaste”

Turkiets justitieminister, Yilmaz Tunc, skrev på X, tidigare Twitter, att det är oacceptabelt att Sverige håller tyst om provokationer mot president Erdogan.

”Jag fördömer å det starkaste sätt provokationen av anhängare till terrororganisationen PKK, som i dag ägde rum i Stockholm, riktad mot vår president”, skriver han på X under lördagskvällen.

Han skriver även att Sverige måste hålla fast vid sina åtaganden genom att inte tillåta terroristorganisationers verksamhet.

Även Turkiets utrikesdepartement fördömer händelsen, enligt ett pressmeddelande.