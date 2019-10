Turkiet redo att gå in i Syrien ”inom kort”

I helgen gick Turkiets president Recep Tayyip Erdogan ut i ett tv-sänt tal och deklarerade att landet kommer att genomföra en militärinsats i norra Syrien. Enligt Erdogan kan offensiven bestå av både luft- och landstyrkor.

Under tisdagen uppgav landets utrikesdepartement att alla militära förberedelser var klara och under onsdagen skrev Fahrettin Altun, kommunikationschef vid Turkiets presidentkansli, i en artikel i The Washington Post att turkiska styrkor kommer att korsa gränsen “inom kort”. Insatsen görs tillsammans med den turkiskstödda rebellalliansen Fria syriska armén.

I samband med att Turkiet meddelade att de var redo att inleda offensiven uppmanade den kurdiska autonoma administrationen Rojava i nordöstra Syrien till ”allmän mobilisering” längst den turkiska gränsen, skriver AP.

SDF: ”Fullständigt krig”

Området Turkiet planerar gå in i ligger öster om floden Eufrat och kontrolleras av den USA-stödda SDF-alliansen, Syriska demokratiska styrkorna, som leds av den kurdiska YPG-milisen. Under syriska inbördeskriget bidrog SDF starkt till att bekämpa IS, varför de stöttas av USA. Turkiet betraktar dock YPG som en terrorgrupp kopplad till kurdiska PKK i Turkiet.

Om Turkiets militära planer blir verklighet hotar SDF att svara med “fullständigt krig”.

– Vi kommer inte att tveka inför att svara på en oprovocerad attack från Turkiet med fullständigt krig längs hela gränsen för att försvara oss och vårt folk, har SDF:s talesperson Mustafa Bali tidigare sagt.

I ett uttalande under onsdagen uppmanade Rojava även det internationella samfundet att ta ansvar då ”en humanitär katastrof kan komma att drabba vårt folk” i nordöstra Syrien, rapporterar AP.

USA har dragit tillbaka soldater

Samtidigt som SDF markerat kraftigt mot den turkiska offensiven meddelade Vita huset under söndagen att man drog tillbaka mellan 50 och 100 soldater från den turkiska gränsen i norra Syrien. Beskedet kom efter ett samtal mellan president Donald Trump och president Erdogan.

Trump har försvarat beslutet som i praktiken innebär att man lämnar de kurdiska styrkorna som länge varit landets allierade i kampen mot IS, och sagt att också andra länder måste ta ansvar i regionen. I samma veva har han dock också gått ut på Twitter och hotat med att “totalt förstöra och utplåna Turkiets ekonomi” om Turkiet gör något som han “anser vara utanför gränsen”.