Turkisk opposition enas om presidentkandidat

– Det har varit dramatiskt in i det sista. Så sent som i helgen såg det ut som att den här alliansen som skapats för att ena oppositionen mot Erdogan var på väg att splittras just för att man inte kunde enas om vem som skulle vara kandidat.

Men på måndagskvällen hade man till slut lyckats komma överens. Kemal Kilicdaroglu från det största oppositionspartiet CHP blir den som utmanar Erdogan i presidentvalet den 14 maj.

Thomas Thorén beskriver Kilicdaroglu som en välkänd figur inom turkisk politik. En långvarig ledare för huvudoppositionen CHP, det tidigare maktpartiet som startades av Turkiets landsfader, Ataturk och den som nu ska leda en allians sammansatt av en brokig skara partier.

Måste få kurdernas stöd

En utmaning för Erdogans motståndare blir att man i praktiken även behöver stöd från det kurdiska partiet, samtidigt som ett högernationalistiskt parti ingår i koalitionen.

Men Thomas Thorén beskriver ändå Kilicdaroglus chanser som goda.

– Det ser ut att vara en historisk chans för oppositionen att faktiskt kunna vinna. Opinionsmässigt går det dåligt för Erdogan på grund av den dåliga ekonomin och också på grund av kritik om bristande hantering av krisen efter jordbävningarna som skakade landet.