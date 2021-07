Tusentals tågade mot Sydneys nedstängning

Tålamodet för stränga pandemirestriktioner börjar ta slut i Australien. Tusentals demonstranter tågade under lördagen i centrala Sydney och krävde slut på nedstängningarna i staden.

Femmiljonersstaden har sedan i juni levt under kraftiga restriktioner, som inte ser ut att ta slut på länge. Att delstaten New South Wales registrerade 163 nya smittofall under fredagen, den högsta dygnssiffran under det pågående utbrottet av deltavarianten, avskräckte inte de tusentals som utan munskydd protesterade i centrala Sydney.

Ska identifiera alla

Arrangörerna hade sökt tillstånd, men nekats med hänvisning till folkhälsan – enligt nuvarande regler får högst två personer träffas utomhus, och då enbart för motion. Polisen försökte stoppa demonstranterna och visst tumult bröt ut. Polisen uppger att minst 57 personer har gripits.

Efter att demonstranterna skingrats uttalade sig New South Wales högste polischef David Elliott och kallade de som deltagit i demonstrationen för korkade. Han meddelade också att han tillsatt en specialstyrka som ska identifiera varenda en av de 3500 personer som deltog i det han kallar ett ”superspridar-event”.

– Om vi inte kommer att se en kraftig ökning av smittan i de områden som de som deltog kommer ifrån skulle jag bli väldigt överraskad, sa Elliot enligt The Guardian.

”Löjligt”

New South Wales hälsoansvarige Brad Hazzard säger på en presskonferens om de dagliga smittotalen att demonstrationen är löjlig.

– Jag tycker faktiskt att det är riktigt löjligt. Just nu stiger talen något oerhört och så har vi folk som tror att det är okej att gå ut och trängas på en demonstration.

Även i den nästan lika stora staden Melbourne, som också har hårda restriktioner, demonstrerade något tusental personer. Där rapporteras protesterna ha gått lugnare till.