Uppgifter: Första sändningen med nödhjälp har nått Venezuela

Venezuelas sittande ledare Nicolás Maduro klipper alla band med grannlandet Colombia. All personal vid den colombianska ambassaden i Caracas skickas ut från landet.

På lördagen anlände även den första sändningen med nödhjälpen med lastbilar över gränsen från Brasilen, uppger oppositionen.

”Vi kan officiellt meddela att den första sändningen med humanitärt stöd har nått över vår gräns från Brasilen. Det här en en stor bedrift för Venezuela”, skriver oppositionens ledare Juan Guaidó på Twitter.

De lastbilar med hjälpförsändelser som oppositionen vill föra in i Venezuela kommer i huvudsak via Colombia. Den colombianske presidenten Ivan Duque har under dagen därtill framträtt tillsammans med den venezuelanske oppositionsledaren Juan Guaidó i gränsstaden de reser ifrån och varnat Maduro för att denne kommer att hållas ansvarig för alla eventuella våldsamheter.

Samtidigt blir sammandrabbningarna mellan oppositionen och Venezuelanska soldater allt värre. De har hittills resulterat i två civila dödsoffer.

Oppositionens ledare Juan Guaidó och Colombias president Iván Duque talade till media när de ställt sig på Tienditas-bron. Det är en av flera broar som förbinder Colombia med Venezuela.

Till och med lastbilar med humanitärt stöd fick manövrera undan när de var på väg till en av broarna eftersom protestanter forcerade fram till fots i massor, skriver Washington Post.

– Medan vi försökte få fram flera ton med förnödenheter försökte några blockera oss genom att använda våld, sa oppositionsledaren Juan Guaidó.

Oppositionsanhängare drabbar samma Bolivarian National Guard i Urena i Venezuela, nära gränsen till Colombia den 23 februari 2019. Foto: AP/Fernando Llano

Reseförbud

På fredagen reste Juan Guaidó till Colombias gräns där den internationella hjälpen lagras och för att trotsa ett reseförbud som Venezuelas högsta domstol har utfärdat.

Våldsamma skärmytslingar pågick även i den venezuelanska staden Ureña vid Colombias gräns. Tårgasbeväpnade gränsvakter drabbade samman med civila.

En grupp anhängare till oppositionen stormade en skola och jagade ut regeringstrogna anhängare. Oppositionen ropade ”förrädare” åt de flyende, uppger Washington Post.