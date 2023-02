Carl Bildts kritik mot polisen efter koranbränningen: Kan ha frågetecken på hur det handlagts

Sveriges väg in i försvarsalliansen Nato har varit en instabil historia men på sistone hade relationen till Turkiet börjat slå in på rätt väg, säger den tidigare statsministern och utrikesministern Carl Bildt i kvällens Utrikesbyrån. När den högerextreme politikern Rasmus Paludan i slutet av januari brände ett exemplar av Koranen i Stockholm kastades dock relationen in i en ny, värre kris.

Carl Bildt säger att Stockholmspolisen borde ha tänkt på Sveriges säkerhetsintressen och agerat som den norska polisen som satte stopp för bränning av Koranen. Han tror också att aktionen kommer leda till en diskussion om vad som är hets mot folkgrupp och var gränsen för yttrandefrihet går.

- Jag märker att sekulära vänner i Turkiet inte förstår att vi kan tillåta vad de betraktar som ett hatbrott mot deras religion och kultur.

”Har en skyldighet att hjälpa”

Men nu kan jordbävningen som drabbat Turkiet förändra allt ännu en gång.

– Vi ska inte glömma att vi har väldigt många personer i vårt land som har en anknytning till Turkiet. För eller emot Erdogan, det har inte med saken att göra, det här är en katastrof för deras land. Vi har en skyldighet att hjälpa, säger Carl Bildt.

Klicka på klippet för att se Carl Bildts kritik mot Stockholmspolisen och se mer i Utrikesbyrån: Dålig stämning tisdag kl 22 i SVT2 eller från kl 20 i SVT Play.