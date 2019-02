IS är i princip besegrat och allt som återstår är några små spillror. Det var budskapet när USA:s president Donald Trump talade till regeringsrepresentanter från de länder som ingår i koalitionen mot den internationellt terrorstämplade jihadistgruppen.

Och Trump talade inte bara om territorier på kartan. Han tog också sikte på gruppens ökända närvaro på nätet, där skräckinjagande brutal propaganda avlöste skönmålande berättelser om gruppens – utifrån IS extrema ideologi – påstådda utopi.

– IS använde internet briljant, men nu är det inte så briljant längre. Och folk som tidigare såg upp till dem och sade hur underbara och briljanta de är, ser dem inte längre som så briljanta. Eftersom de har decimerats, sade Trump i sitt tal tidigare i månaden.

Hyllade sina propagandister

Den kurdiskt ledda SDF-styrkan kämpar nu för att ta kontroll över vad som har kallats IS ”sista” syriska fäste, Baghuz. IS propaganda-celler har varit särskilda måltavlor och i januari meddelade den USA-ledda koalitionen att man slagit ut nästan hälften av IS propagandakapacitet.

– IS lägger enorm vikt vid sin förmåga att producera och distribuera propaganda, som de använder för att rekrytera de sårbara och meddela sina följare, sade brigadgeneral David Doyle då i ett uttalande.

Att IS ser sin propaganda som avgörande framgår också av det dokument som gruppen sommaren 2015 publicerade, med titeln ”Du är en mujahid (helig krigare), å du medieman”. Det hyllade gruppens propagandister, vars arbete beskrevs som ”ej mindre viktigt än att delta i strid”, enligt USA:s justitiedepartement.

Minskar – men överlever

Hur har då IS propaganda egentligen påverkats?

Svaret är att den har minskat kraftigt i kvantitet, men gruppen fortsätter att sprida sitt budskap. Den fortsätter att uppmana till terrorattacker runtom i världen och fortsätter att uppmana anhängare att ta upp vapen i huvudsakligen muslimska länder. Till exempel vill IS lyfta fram sin närvaro i ”Västafrikanska provinsen” där del av den ökända extremistgruppen Boko Haram har svurit IS trohet.

– Den viktigaste saken för gruppen just nu är att visa att den fortfarande är relevant, säger Charlie Winter, ledande expert på IS-propaganda som forskar vid King's College i London.

Svor att frita IS-anhängare

Budskap till dem som anslutit sig till IS från länder som Sverige säger sig Winter inte ha sett, men han tror att det kan komma inom de närmaste veckorna helt enkelt för att än en gång försöka tona ned sina förluster. I somras släppte IS ett meddelande där ledaren Abu Bakr al-Baghdadi försäkrade tillfångatagna IS-anhängare att de skulle fritas.

– Vad jag väntar mig är ett uttalande från organisationens ledarskikt där man framhåller att det heliga kriget fortsätter även om territoriet är borta, säger Winter.

Oro för IS-comback

Många bedömare anar nu att IS i första hand kommer att fokusera på gerillakrig i Mellanöstern. För lokalbefolkningen som levt under IS är rädslan för framtiden påtaglig, berättar syriske journalisten Marwan Hisham, som i smyg rapporterade om IS skräckvälde inifrån sin hemstad Raqqa.

– Det är så många som har stridit med IS som har flytt och sedan smält in i civilbefolkningen som sovande terrorceller, säger han i telefon från Turkiet där han nu bor.

– Ingen tror att den här gruppen är slut, långt därifrån.