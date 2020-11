Flera skogsbränder efter helgens värmerekord i Australien

Under natten till söndag sjönk inte temperaturen mer än till 25,3 grader. Som väntat startade skogsbränder och flera av dem tog sig in i bostadsområden i Sydney. De flesta är nu under kontroll.

– Jag vill göra någonting mycket klart. Samhället tror tyvärr att det inte är så stor risk att vi drabbas av skogsbränder efter förra årets säsong. Men verkligheten är att 90 procent av delstaten fortfarande är orörd. Det betyder att 90 procent av New South Wales fortfarande kan drabbas av den typ av skogsbränder vi såg förra året, säger delstatens polischef David Elliott.

Det här var de första större bränderna i Australien sedan årsskiftet 2019–2020, då 33 människor dog och tiotusentals fick lämna sina hem.