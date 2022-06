Vita huset: Förskräckligt att antyda dödsstraff mot amerikanska soldaterna

Det var på torsdagen i förra veckan som de första uppgifterna kom om att två amerikanska veteraner tagits till fånga av ryska styrkor under strider utanför staden Charkiv i Ukraina. Männen ska enligt den amerikanska tidningen The Telegraph vara de första amerikanska medborgarna som tillfångatagits under kriget.

Vita huset ville först inte bekräfta uppgifterna, men uppgav senare att de undersöker fallet. Efter att Kremls talesperson Dmitry Peskov på tisdagen bekräftat att amerikanerna tillfångatagits och meddelat att dödsstraff inte kan uteslutas, gjorde Vita huset ett uttalande:

– Det är förskräckligt att en rysk myndighetsföreträdare ens antyder dödsstraff för amerikanska medborgare i Ukraina, säger talespersonen John Kirby, rapporterar Reuters.

Inga detaljer om var de befinner sig

Enligt amerikanska utrikesdepartementets talesperson Ned Price ska ryska myndigheter inte ha försett USA med detaljer om var de två amerikanerna finns någonstans. Han säger också att USA tar varje tillfälle för att få reda på mer samt att stötta de saknade amerikanernas familjer.

Tre soldater dömdes till döden

Nyligen dömdes två brittiska och en marockansk soldat till döden i vad som beskrivits som en ”skenrättegång” i den så kallade Folkrepubliken Donetsk östra Ukraina. Aisling Reidy, senior juridisk rådgivare vid Human rights watch, kommenterade då domen till SVT.

– Baserat på vad som har rapporterats har männen fråntagits rätten till en rättvis rättegång. Det är olaglig enligt internationell humanitär rätt, och ett potentiellt krigsbrott som faller under Tribunalen i Haags rättsskipning. Myndigheter i Storbritannien eller Marocko kan också väcka åtala mot de ansvariga å sina medborgares vägnar, sa hon till SVT.