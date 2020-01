WHO håller sitt tredje möte om coronaviruset på en vecka

Vid extraordinära händelser kan WHO deklarera ett ”internationellt hot mot människors hälsa” (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC). En deklaration innebär att WHO bedömer att det finns risk för internationell spridning av ett smittämne eller annat farligt ämne och att det finns behov av samordnade åtgärder. Deklarationen medför att WHO får utfärda tillfälliga rekommendationer.

Källa: Folkhälsomyndigheten