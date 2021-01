Tuleeko Göteborgin kaksikieliseen opetukseen tällä kertaa hakijaryntäys?

Keväällä 2020 Göteborgin peruskoululautakunta päätti, että kaksikielistä opetusta tarjottaisiin syksystä alkaen kahdessa koulussa. Ennen päätöstä 76 peruskoululaisperhettä ilmaisi kiinnostusta kaksikielistä opetusta kohtaan. Lopulta kaksikielisessä opetuksessa aloitti yksi oppilas esikoululuokalla.

Laura Joensuu siirsi kakkosluokkalaisen lapsensa Skogomen kouluun, missä tämän piti saada kaksikielistä opetusta. Toisin kuitenkin kävi.

– Meille kerrottin, että ei ole oppilasmäärästä kiinni, vaan kaikille jotka aloittaa tarjotaan sama mahdollisuus. Mutta sitten valitettavasti, kun aloitettiin siellä, saatiin kuulla että oppilasmäärästä olivat päättäneet että ei tule toteutumaan.

Joensuun lapsi saa yhdessä toisen Skogomen koululla ylemmällä luokka-asteella aloittaneen oppilaan kanssa laajennettua suomen kielen opetusta.

Teoriassa koulupaikkoja myös ylemmillä luokka-asteilla

Kunnan peruskoululautakunnan mukaan kaksikielisiä koulupaikkoja oli varattu esikoululuokalta kutosluokalle 10 per luokka-aste. Sama pätee kunnan mukaan myös tänä vuonna.

SVT Uutisten tietojen mukaan kumpikaan Göteborgin kaksikielisistä kouluista ei ole valmistautunut tarjoamaan syksyllä kaksikielistä opetusta muualla kuin esikoululuokalla ja ensimmäisellä luokalla. Tämän lisäksi vain toisessa kouluista on palkattuna kaksikielinen opettaja.

Timo Lyyra, joka on jäsen Göteborgin neuvonpitoryhmässä, on kriittinen kunnan tiedotustyötä kohtaan. Hänen mukaansa tieto on kulkenut ainoastaan niiden lasten vanhemmille, joiden lapsi saa nyt esikoulussa suomenkielistä opetusta. Asiasta olisi pitänyt hänen mielestään tiedottaa paljon laajemmin.

– Kaikkihan riippuu olennaisesti tiedotuksesta, eli siitä kuinka hyvin ihmiset saavat tietää tästä mahdollisuudesta.

Tiedotusta vain murto-osalle

Göteborgissa suomenkielisessä esikoulutoiminnassa on noin viitisenkymmentä lasta, joista valtaosa ei ole vielä tarpeeksi vanhoja siirtyäkseen esikoululuokalle. Vertailun vuoksi koko Göteborgissa esikouluissa on 30 000 lasta. Kunnan väestöstä noin 5% on suomalaistaustaisia.

Hanna Leppänen Ahonen peruskouluhallinnosta vahvistaa, että kunta on tiedottanut kaksikielisistä koulu- ja esikoulupaikoista vain suomenkielisille esikouluosastoille.

– Meillä ei ole tietoa, missä esikouluissa olisi suomenkielisiä lapsia, ja siksi tieto on lähtenyt niille vanhemmille, joilla on lapsia suomenkielisissä toiminnoissa. Sitten meillä on peruskouluhallinnon kotisivuilla tietoa kaksikielisestä opetuksesta sekä suomeksi että ruotsiksi.

Eikö tästä olisi kannattanut tiedottaa muillekin kuin suomenkielisen esikouluopetuksen piirissä oleville vanhemmille?

– Olet ihan oikeassa, että olisi voinut tehdä tietopaketin ihan kaikkiin esikouluihin, mutta tällä kertaa sitä ei olla tehty.

Miksei?

– Tärkeintä oli, että se tieto lähti nyt niille vanhemmille, joilla on lapsi näissä suomenkielisissä toiminnoissa. Mutta tottakai olisi ollut tärkeää laittaa myös sitä kautta sitä tietoa. Olen myös yrittänyt laittaa joillekin yhdistyksille tietoa ja sitä kautta levittää tietoa.

Toistaiseksi kaksikieliseen opetukseen ei ole tullut yhtään hakemusta, mutta SVT Uutisten tietojen mukaan kaksikielisestä esikouluoluokasta kiinnostuneita on muutama. Koulunvaihtoaika jatkuu Göteborgissa helmikuun puoleen väliin saakka.