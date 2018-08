Partierna försöker trumfa varandra när det gäller arbetsmiljö för vårdpersonal

”VGR ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare” står det i en handlingsplan som regiondirektören ansvarar för. Västra Götalandsregionen är en av Sveriges största arbetsgivare med 55 000 anställda varav 48 000 inom vården. Under mandatperioden har den grönblå ledningen ansträngt sig för att få sjukvårdspersonal att stanna kvar. Bland annat har man fördubblat OB-tillägget på nätter och gett sjuksköterskor möjlighet att få ägna 10 procent av arbetstiden åt egen förkovran. Men även andra partier satsar på personalen.

Så här fokuserar de på frågan i sina budgetar:

Blågrön samling

Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen. Foto: TT

I budgeten för 2019 vill man satsa 155 miljoner kronor på att även fördubbla OB-tillägget för sjuksköterskor på helgen. Man trycker också hårt på att kompetensutvecklingen ska blir bättre, bland annat vill man se till att en del sjuksköterskor har kunskaper i artificiell intelligens eftersom det kommer att bli vanligare med digitala tjänster i mötet mellan patient och vård.

”Arbetet med modeller för lönekarriär ska fortsätta, medarbetarna ska ha inflytande över sin arbetssituation, känna trygghet och delaktighet i verksamheten och ges utrymme att bedriva utvecklingsarbetet inom verksamheten. Strukturer för att fånga upp medarbetarnas idéer och förslag till förändringar ska fortsätta utvecklas och förtydligas.”

Totalt satsar man 42,3 miljarder i budgeten för hälso- och sjukvården för 2019 och planen för 2020 och 2021 är 43,1 miljarder samt 43,9 miljarder. Ingen skattehöjning planeras. De andra partierna ligger alla något högre i sina bidrag till sjukvården.

Socialdemokraterna

Helén Eliasson (S), vice ordförande för regionsstyrelsen. Foto: SVT

S går till val med oförändrad skatt och vill se en särskild låglönesatsning och att regionen ska ha en handlingsplan för hur lönerna i vården ska bli konkurrenskraftiga. För detta vill man skjuta till en halv miljard under de kommande tre åren. Ett av målen är att man vill vara oberoende av hyrpersonal vilket ska uppnås med hjälp av personalpooler och konkurrenskraftiga löner. Det hela betalas genom att man räknar med högre statsbidrag från en S-ledd regering och också med att spara pengar på att inte använda den dyra hyrpersonalen.

”Den ökande personalomsättningen är ett stort problem, som måste motverkas med kraftfulla åtgärder. För att skapa goda arbetsvillkor måste personalen ha tillräckligt många kollegor, och kollegor med rätt kompetens. Åtgärder som till exempel utglesad helgtjänstgöring kan öka attraktiviteten för att arbeta på våra sjukhus.”

Totalt satsar man 42,5 miljarder i budgeten för hälso- och sjukvården för 2019 och planen för 2020 och 2021 är 43,5 och 44,3 miljarder.

Vänsterpartiet

Eva Olofsson (V), regionråd. Foto: Jonas Ekströmer / SCANPIX

V är det enda partiet som går till val på att höja skatten. Med 30 öre per hundralapp räknar V med att kunna lägga en extra miljard under tre år på sjukvården. Ett av de prioriterade målen är att personalomsättningen ska sänkas för högre kvalitet i vården. Vänsterpartiet har under mandatperioden lagt förslag om att sänka arbetstiden för personal som jobbar natt i vården utan att få stöd för detta av de andra, men konstaterar i sitt budgetförslag att det pågår arbetstidsförkortning under andra benämningar som till exempel 80, 10, 10 inom NU-sjukvården där man jobbar 80 procent, kompetensutvecklar sig på 10 procent och har egen reflektion på 10 procent. I budgeten lägger man 50 miljoner 2019 för att korta arbetstiden till 30 timmar i veckan för de som jobbar enbart natt.

”Det är självklart att alla anställda ska har rätt till heltid och själv ha möjlighet att välja deltid.”

Totalt satsar man 43,3 miljarder i budgeten för hälso- och sjukvården för 2019 och planen för 2020 och 2021 är 44,8 och 46,2 miljarder.

Sverigedemokraterna

Heikki Klaavuniemi (SD), regionråd. Foto: Björn Lindgren / TT

SD vill höja lönerna för undersköterskor och sjuksköterskor, minska kostnader för hyrpersonal genom en regional bemanningspool. Pengar till detta får man genom att regionens sjukhus ska göra sina upphandlingar tillsammans samt skära 200 miljoner i kulturbudgeten samt ta från regionens egna kapital.

”Under allt för lång tid har lönenivåerna hos vår vårdpersonal, särskilt för sjuk- och undersköterskor inte vuxit i paritet med arbetssituationen och arbetsinsats. Vi vill ha med oss personalen i kommande omställningen av vården, därför tror vi att det är viktigt att möta personalens anspråk på högre löner.”

Man lägger totalt 417 miljoner på satsning på de som jobbar obekväm arbetstid, vilket är i enlighet med tjänstemännens förslag i frågan. Man lägger också 10 miljoner kronor på att personer på glesbygd ska få avskrivning av sina studielånsskulder, något som skulle minska omsättningen på personal på vissa vårdcentraler. Skattesatsen är oförändrad. Totalt satsar man 42,6 miljarder i budgeten för hälso och sjukvården för 2019 och planen för 2020 och 2021 är 43,4 och 44,3 miljarder.

