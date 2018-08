Karlskronastyre spricker – efter en mandatperiod

Liberalerna bjöd sent under onsdagen in media till en presskonferens i dag i en ”för Karlskronas utveckling avgörande fråga”.

Det som ska avhandlas på presskonferensen är, enligt flera källor till SVT, beskedet att Liberalerna lämnar det samarbete som inleddes med Socialdemokraterna och Centern efter valet 2014 – och som gjort att trion kunnat styra Karlskrona den här mandatperioden med egen majoritet.

”Tydlig vänstersväng”

Orsaken är den senaste tidens lokala utspel från Socialdemokraterna i Karlskrona – krav på sextimmarsdag och stopp för fortsatt utförsäljning av kommunal verksamhet – som fått Liberalerna att tänka om.

– Det är en tydlig vänstersväng från S sida och dessutom ett antal löften som inte förankrats med samarbetspartierna. Då blir det omöjligt att fortsätta tillsammans, säger en källa till SVT.

Liberalernas lokala företrädare vill inte kommentera uppgifterna utan hänvisar till dagens presskonferens.

Magnus Manhammar (S), riksdagsledamot och arbetarekommunes ordförande, har fått olika besked om vad Liberalerna väntas kommunicera under torsdagen.

– Jag har fått lite olika signaler där.

Hur ser du på den uppkomna situationen?

– Vi går till val på vår egen politik och det är den politik som medlemmarna tagit beslut om. Vårt besked är att vi, efter valet, kan tänka oss ett samarbete med samtliga partiet utom SD. Det är väljarna som avgör, säger Magnus manhammar.