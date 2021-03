Blad under isen visar att Grönland varit isfritt

Proverna av isen togs under sextiotalet på en station på Grönland som hette Camp Century. Isproverna har legat till grund för flera vetenskapliga upptäckter men jorden som fanns i dem brydde sig ingen om. När projektet sedan lades ner glömdes jordproverna bort och ingen har rört eller analyserat dem fram till nu.

Överraskade forskarna

Det var för ett par år sedan som jordproverna hittades igen av en slump och ett dansk-amerikanskt forskarteam undersökte dem. Studien har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences och det forskarna upptäckte i jordproverna överraskade dem.

– Vi fann direkt små blad och kvistar, som vi kallar makrofossiler, i sedimentet. De var välbevarade och såg ut som att de kom direkt från skogen på Grönland för en lång tid sedan, säger Dorthe Dahl-Jensen, professor i glaciologi och en i forskarteamet.

Kan förutspå framtiden

Att de fann kvistar och blad i proverna visar enligt forskarna att hela den grönländska glaciären har smält någon gång under de senaste 1,1 miljoner åren. Grönland grönskade alltså alldeles nyligen, med geologiska mått mätt.

Att veta när inlandsisen senast smälte kan hjälpa forskare att förstå hur inlandsisen kommer reagera på klimatförändringar. Under miljontals år har temperaturen på jorden skiftat både upp och ner. Om temperaturen höjs smälter isen igen, frågan är hur lång tid det tar. Den nya upptäckten kan hjälpa forskare att förutspå när det kan ske.

– När vi kan tidsbestämma när skogen stod där och hur varmt det var då så har vi ett riktmärke för vad som kommer ske i framtiden, säger Dorthe Dahl-Jensen.

Havsnivåhöjning på sju meter

Om hela inlandsisen på Grönland smälter skulle det ske en global havsnivåhöjning på sju meter enligt Jesper Sjolte, forskare i geologi på Lunds universitet. Att inlandsisen är yngre än vad som tidigare har antagits kan visa att den reagerar starkare på temperaturförändringar.

– Den här studien visar att isen kanske är känsligare än vi trott, säger Jesper Sjolte.

En stad under isen

Under kalla kriget låg Grönland väldigt lägligt för de två krigsmakterna Sovjet och USA. Amerikanerna ville etablera en kärnvapenbas på ön så att de kunde gå till snabb motattack vid ett angrepp. Vapnen skulle ligga gömda under den Grönländska isen och amerikanerna började således bygga en hel stad vid namn Camp Century under isen med en kärnreaktor som strömkälla.

För att inte avslöja basen upprättade de också en forskningsstation och tog upp borrkärnor av is. Dessa har legat till grund för mycket forskning och kartläggning över jordens utveckling. Men i isproverna fanns längst ner jord och lera som aldrig undersöktes.

Proverna glömdes bort

Det militära projektet, som fick namnet Iceworm, fick sedan ett abrupt slut när det visade sig att de konstruktioner de byggt under isen inte höll. Proverna som tagits skickades iväg till Danmark där de förvarades i en frys.

Nästan 50 år senare gjordes en upptäckt när Köpenhamns universitetet införskaffade en ny frys och dess innehåll katalogiserades. I en omärkt låda låg prover med jord och lera helt orörda och redo för forskarna att analysera.

Se i klippet ovan hur amerikanernas hemliga militärbas ledde till en unik upptäckt om den grönländska glaciären över 50 år senare.