Forskarinitiativ: Kartlägg klövdjurens vandringsleder

En grupp av 92 viltdjursforskare och bevarandeekologer över hela världen har tillsammans med FN-konventionen CMS (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) sjösatt ett internationellt initiativ för att bättre kartlägga klövdjurens migration över hela världen.

Uppbyggnaden av en global atlas för klövdjurens migration kommer att ha CMS som bas. Organisationen kommer att tillhandahålla GPS-utrustning, databaser samt samla in lokal information. De har också som ambition att kartlägga migrationsrutter som har försvunnit.