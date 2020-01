Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Wästberg: Ambassadören försöker hota hela tiden

I helgen kom det fram att Kinas ambassadör Gui Congyou under en längre tid försökt påverka flera svenska medier när de velat rapportera om sådant som inte varit fördelaktigt för Kina. När ambassadören sen konfronterades med uppgifterna sa han att den kritik som svenska medier för fram om Kina kan klassas som ”allvarliga attacker av förtal”. Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York och med lång diplomatisk erfarenhet, tycker att Sverige ska agera starkare mot Kinas ambassadör redan nu.

– Vägen vi ska göra det, det tror jag är via EU. För det ger betydligt större styrka, säger han i Morgonstudion.

