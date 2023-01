Efter tre deltävlingar under 2022 var det i veckan dags för turneringsserien King of the Court att avgöras med finalspel i Qatars huvudstad Doha.

Och där blev det, precis som i München-EM i somras, svenskarna David Åhman och Jonatan Hellvig som fick kliva överst på prispallen.

”Ville ha bra matching”

King of the Court är en spelform som kan jämföras med ”Herre på täppan”, där man spelar en viss tid och då ska ta så många poäng som möjligt. När alla lag har mött varandra åker laget med minst antal poäng ut.

– Vi ville ha bra matchning ganska tidigt på säsongen och känna att vi fick spela mot riktigt, riktigt bra motstånd direkt så vi är igång till första turneringen. Det är ju ganska högt tempo och om det går så bra som det gjorde nu får man ju bra speltid, så det är ju bra, säger David Åhman.