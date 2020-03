Foto: Bildbyrån

Här är svenska idrottsevenemangen som hotas

Många länder har infört förbud mot sammankomster med mer än 500 eller 1 000 åskådare. Ett liknande svenskt beslut skulle drabba idrotten som skulle kunna få ställa in evenemang eller stoppa publiken under en period där vinteridrotterna går in i avgörande fas och sommarsporterna drar igång.

Här är de stora evenemang som äger rum i Sverige från och med nu och april månad ut. + 11-19/3 Ishockey, damer, SM-final, Luleå och Jönköping.

SM-finalen mellan HV71 och Luleå inleds under onsdagskvällen och pågår som längst en dryg vecka. + 11/3-9/4 Ishockey, herrar, kval till SHL.

Allsvenska finalen och slutspelsserien leder fram till direktkval till herrarnas högsta serie, som spelas fram till början av april. + 12-14/3 Alpint, damer, världscupen, Åre.

Damerna kör parallellslalom, storslalom och slalom, vilket blir världscupavslutningen sedan finalen i Cortina d'Ampezzo i nästa vecka har ställts in. + 13-15/3 Freestyle, världscupen, Idre fjäll.

Världscupen i puckelpist avslutas med tävlingar för damer och herrar i Dalarna. + 14/3-2/5 SM-slutspelet i ishockey, herrar.

Tio lag gör upp om SM-titeln i en och en halv månad i fullsatta ishockeyhallar. + 14-15/3 Svenska cupen, herrar, kvartsfinal.

Herrarnas turnering innehåller bland annat stormatcherna Hammarby–IFK Göteborg och Malmö FF–AIK som väntas dra mycket publik. Damerna spelar andra matchen i sitt gruppspel. + 21/3 SM-finalerna i bandy, Uppsala.

Damernas och herrarnas traditionsenliga finaler väntas locka 14 000 åskådare till Studenternas IP. Semifinalerna spelas klart veckan inför. + 21-22/3 Svenska cupen, herrar, semifinal.

Storlagens matcher väntas dra mycket publik. + 23-29/3 SM-veckan, vinter, Luleå/Boden.

Bland tävlingarna som ska avgöras finns skid-SM. + 28/3 Fotboll, herrar, landskamp: Sverige–Ryssland, Solna.

Viktig träningsmatch inför EM i sommar spelas på Friends arena och kan dra åtminstone 30 000 åskådare. + 29/3 Handboll, damer, EM-kval: Sverige–Tjeckien, Skövde.

Damlandslaget spelar EM-kval i en arena som tar 2 500 åskådare. + 3-6/4 Swim Open, Stockholm.

Sarah Sjöström och hennes medtävlare simmar i årets största tävling på hemmaplan i Eriksdalsbadet. + 4/4 Allsvenskan och superettan startar. Dagen innan är det premiär i damallsvenskan.Storpublik väntas när högsta fotbollsserierna drar igång. + 14/4 Fotboll, damer, EM-kval: Sverige–Ungern, Göteborg.

Viktig EM-kvalmatch för damlandslaget spelas på Gamla Ullevi. + 15-18/4 Padel, Swedish Open, Stockholm.

En stortävling i den nya popsporten padel arrangeras på Kistamässan i norra Stockholm. + 16-18/4 Ishockey, herrar, landskamp: Sverige–Danmark, Ljungby och Halmstad.

Tre Kronor spelar två matcher som en del av uppladdningen inför ishockey-VM. + 19-25/4 Parasport, kälkhockey, EM, Östersund.

Deltagare från hela Europa väntas till Jämtland. + 22-24/4 Ishockey, herrar. landskamp: Sverige–Finland, Örnsköldsvik och Umeå.

Ytterligare två träningsmatcher för Tre Kronor inför ishockey-VM. + 25/4 Innebandy, SM-finaler, Stockholm.

Både herrar och damer ska spela final i Globen i Stockholm som ofta är utsåld. Dessutom pågår serieavgörandet och därefter slutspel i högsta ligorna för handboll, basket, innebandy och volleyboll.