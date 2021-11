AIK kom från två raka 0–1-förluster på bortaplan mot Malmö och Halmstad. Men väl tillbaka på hemmaplan övertygade Stockholmslaget igen.

Segersiffrorna skrevs till 3–0 mot Östersund och AIK är därmed fortsatt med i den allsvenska guldstriden.

Nicolas Stefanelli rullade in 1-0 till hemmalaget i den 27:e minuten. Vänsterbacken Erick Otieno bröt sig in i straffområdet och hittade den argentinska anfallaren snett inåt bakåt som kunde placera in matchens första mål.

Stefanelli hade ett läge att göra utöka ledningen fem minuter senare. Inspelet kom då från högerkanten och hittade Stefanelli ren i straffområdet, men avslutet var alldeles för tamt. AIK gick till halvtidsvila med 1-0-ledning.

Kanonmål av Elbouzedi

I den andra halvleken slog irländaren Zachary Elbouzedi till. I matchminut 62 avlossade yttern en högerkanon som Aly Keita i ÖFK-målet var chanslös på. Det var irländarens första mål i allsvenskan.

– Jag har haft lite otur med avsluten. Men jag är så glad att få målet och tre poäng. Det är bra att få en seger innan landslagsuppehållet, säger Elbouzedi till Discovery+.

Det dröjde heller inte länge innan AIK kunde sätta 3-0. Elbouzedi hittade en fristående Nabil Bahoui som placerade in 3–0 som också blev slutresultatet. Då hade AIK flera lägen att göra ytterligare mål. Veteranen Henok Goitom brände ett jätteläge på tilläggstid.

AIK har nu tre poäng upp till Djurgården efter 27 spelade omgångar. Malmö spelar också under söndagen och kan ta över serieledningen.