Barcelonastjärnan: ”Rosengård borde bli MFF”

AIK – Damlaget spelar i elitettan. Spelade senast i allsvenskan 2015. Har flicklag.

Djurgården – Damlaget spelar i allsvenskan. Återinförlivades i herrföreningen inför säsongen 2014. Har under vissa perioder varit en egen förening och när laget var sammanslaget med Älvsjö blev det två raka SM-guld (2003, 2004). Har flicklag.

Elfsborg – Fattade nyligen beslut om att starta ett damlag. Ska börja i division 4. Har sedan tidigare flicklag i de yngre åldrarna samt fotbollsskola.

Eskilstuna – Har inget damlag eller flickverksamhet.

Falkenberg – Klubbens damlag lämnade föreningen 2012 och slogs samman med IF Böljan.

IFK Göteborg – Har fattat beslut om att dra i gång ett damlag, men när och i vilken form återstår att se. Har flicklag sedan tidigare.

Hammarby – Damlag i elitettan, men spelade i damallsvenskan i fjol. Har flicklag.

Helsingborg – Hade damlag på 1970-talet, men har i nuläget ingen dam- eller flickverksamhet.

Häcken – Har haft en damsektion sedan 1978 och laget spelar i nuläget i division 3. Har flicklag.

Kalmar FF – Har inte dam- eller flickverksamhet.

Malmö FF – Damsektionen blev en egen förening 2004, men 2007 försvann Malmö FF från namnet och Ldb Malmö bildades. Bytte namn till FC Rosengård 2013. Finns ett årsmötesbeslut från 2016 om att starta flickverksamhet, men inte ett representationslag. Finns flickor i fotbollsskola, men ännu inget lag i seriespel.

IFK Norrköping – Damlaget klev in i herrarnas organisation inför säsongen 2018. Spelar i division 1.

Sirius – Under sex säsonger fanns det ett damlag i klubben, men inför säsongen 2017 flyttades verksamheten över till nystartade IK Uppsala (spelar i nuläget i elitettan).

Sundsvall – Hade tidigare damlag, men 1984 överfördes verksamheten till nystartade Sundsvalls DFF. Spelar i nuläget i elitettan.

Örebro – Örebro SK Söder ingår ÖSK-alliansen, men är en enskild grenförening. Spelar i division 1.

Östersund – Har inget damlag eller flickverksamhet.